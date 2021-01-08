В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 532 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 532 случая заражения коронавирусом, 1879 человек вылечились, 24 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 223 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 205 406 человек вылечились, 2869 скончались, число активных больных – 15 142.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 8 383 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 2 250 291 тест.