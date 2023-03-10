В Азербайджане выявлено еще 45 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 516 человек вылечились, 10 142 скончались, число активных больных – 212.

За прошедшие сутки проведено 808 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 538 679 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 187 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 81, вторую дозу получили 37 человек, «бустерную» дозу – 61 человек.

Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 8.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 951 052, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 404 920, вторую дозу получили 4 879 396, «бустерную» дозу – 3 400 992 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 265 744 человека.