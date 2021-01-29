В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 142 человека

В Азербайджане выявлено еще 142 случая заражения коронавирусом, 399 человек вылечились, 6 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 229 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 222 553 человека вылечились, 3 119 скончались, число активных больных – 4 263.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 394 476 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 7342 теста.