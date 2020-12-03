В Азербайджане за последние сутки еще 4 189 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 4 189 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2072 человека вылечились, 40 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 133733 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 81234 человека вылечились, 1510 скончались, число активных больных – 50989.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1781218 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 17609 тестов.