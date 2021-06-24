В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 76 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 676 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 870 человек вылечились, 4 965 скончались, число активных больных – 841.

За последние сутки проведено 7879, за прошедшее время – 3 706 051 тест на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 66 010 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 36 942, вторую дозу получили 29 068 человек.