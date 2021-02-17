В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 154 новых случая инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 154 новых случая инфицирования коронавирусом, 165 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 17 февраля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразился 232 491 человек, 3 187 из них скончались, 227 116 — вылечились, 2 188 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 521 394 теста на COVID-19 (за последние 24 часа — 7 758).

| 2021-02-17T15:41:59+04:00 17 февраля 2021, 15:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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