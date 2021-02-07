В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 132 новых случая инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 132 новых случая инфицирования коронавирусом, 285 пациентов вылечились и были выписаны домой, скончались два человека.

Об этом 7 февраля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 231 154 человека, 3 158 — скончались, 225 246 — вылечились, 2 750 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 453 083 теста на COVID-19 (за последние 24 часа — 6 783).