В течение прошлого года в Азербайджане были усыновлены 114 детей, в том числе 58 девочек и 56 мальчиков.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в прошлом году были продолжены реинтеграционные меры, в результате которых за последний год из государственных детских учреждений в семьи были возвращены 89 детей.

На основании соответствующего указа президента Ильхама Алиева, с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на Министерство труда и социальной защиты населения. С тех пор было усыновлено 147 детей (73 мальчика, 74 девочки).