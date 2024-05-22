Нидерланды приняли решение полностью приостановить усыновление детей из-за границы.

Как передает #, об этом говорится в сообщении голландского правительства.

Как отмечается в документе, министр по вопросам правовой защиты Франк Вервинд проинформировал парламент о принятии этого решения. В прошлом месяце главный законодательный орган Нидерландов одобрил предложение Социалистической партии «о постепенном отказе от международного усыновления».

По словам министра, уже начатые процедуры усыновления из-за границы будут завершены, однако прием новых заявок будет немедленно остановлен. Усыновление из-за границы уже давно находилось под вопросом в Нидерландах. В 2021 году оно было остановлено после сообщений о злоупотреблениях, однако затем усыновление вновь стало возможным из Болгарии, Венгрии, Лесото, Португалии, Таиланда, Тайваня, Филиппин и ЮАР.

Выступив с инициативой полного запрета, депутат Социалистической партии Михиль ван Ниспен заявил, что с годами пришел к убеждению, что усыновление из-за границы не является устойчивым решением для защиты детей в долгосрочной перспективе. По его словам, переезд детей не всегда в их интересах. Он также указывал на злоупотребления в прошлом, такие как подделка документов и торговля детьми.