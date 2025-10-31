Нидерландские избиратели на прошедших в среду выборах лишили ультраправую партию Герта Вилдерса более трети мест в парламенте. Хотя голоса еще подсчитаны не до конца, новое правительство, по всей видимости, будет формировать бывший министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен. Его называют «мечтой ЕС», и он станет самым молодым премьер-министром Нидерландов после Второй мировой войны.

По итогам подсчета 99% голосов либеральная центристская партия D66 Йеттена и ультраправая «Партия свободы» (PVV) Вилдерса набрали примерно одинаковое число голосов, в результате чего они получат по 26 мест в парламенте. Но у D66 на 15 тысяч голосов больше, и, если перевес сохранится в окончательном результате, ей будет предложено сформировать правительство. Даже если лидером окажется PVV, ей создавать коалицию будет не с кем: все ведущие партии, с помощью которых нужно набрать более половины из 150 мест в нижней палате парламента, отказались с ней сотрудничать после того, как Вилдерс своими действиями развалил предыдущую коалицию, которую возглавляла его партия. По данным нидерландского информагентства ANP на середину пятницы, PVV уже не сможет догнать D66 по числу голосов.

По сравнению с выборами 2023 года PVV потеряла 11 мест, тогда как D66 увеличила свое представительство на 17. Под руководством 38-летнего Йеттена она провела кампанию, основанную на позитиве, а не на жалобах, предостережениях и угрозах, как многие другие партии. В этом действия D66, которая выступала под лозунгом Het kan wel («Это возможно», «Это может быть сделано»), напоминали первые президентские выборы Барака Обамы. Результат выборов Йеттен охарактеризовал как «очень четкое послание нидерландских избирателей»: «Они хотят, чтобы позитивные центристские политические силы работали вместе… Миллионы нидерландцев перевернули страницу, попрощались с политикой негативизма и ненависти».

Йеттен заявил о своей абсолютной уверенности в том, что сможет сформировать коалицию. Правда, на это может понадобиться не один месяц. В трех последних случаях на переговоры о создании правительства уходило в среднем около 200 дней.

Результат выборов позволит вздохнуть с облегчением чиновникам Евросоюза и лидерам других стран, которым в последние годы пришлось столкнуться с ростом правых популистов и националистов, в том числе выступающих против норм ЕС или даже членства в нем, отмечает Politico. Кроме того, из-за внутриполитических споров в действующем правительстве Нидерланды в последние два года утратили часть влияния в общеевропейских делах.

Йеттен же выглядит «мечтой федералиста ЕС», пишет Politico. Дипломат ЕС сказал изданию: «Многие в Брюсселе будут приветствовать подъем центристской, готовой заниматься управлением [а не раздорами], ориентированной на реформы партии. Голландцы многое могут дать ЕС».