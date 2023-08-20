Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды 20 августа. Глава государства уже встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рютте в Twitter.
Марк Рютте также добавил фотографии со встречи с президентом Украины.
В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Нидерланды с рабочим визитом. Глава государства подчеркнул, что главной темой его поездки станут поставки самолетов F-16 для Украины.
Кроме того, в Нидерландах президент намерен обсудить формулу мира, Глобальный саммит мира, который Украина хочет провести до конца года, и привлечение России к ответственности.
Напомним, что вчера Владимир и Елена Зеленские побывали в Швеции. В ходе визита президент провел ряд встреч, в том числе с премьер-министром, парламентариями и королевской семьей.
***
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Нидерланды.
Как сообщает УНИАН, президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Владимир Зеленский отметил в своей публикации, что главный вопрос для Украины — это истребители F-16. На повестке дня также мир и привлечение России к ответственности.