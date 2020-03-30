В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом – Оперативный штаб

В Азербайджане за последний день были выявлены 64 новых факта заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны из медучреждений 11 человек, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, состояние трех человек из 64 тяжелое, состояние 11 оценивается как средней тяжести, самочувствие остальных стабильное.

Было отмечено, что, несмотря на интенсивные превентивные меры в мире против распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ставшей глобальной проблемой, предотвратить распространение коронавируса и свести к минимуму его последствия пока не удается.