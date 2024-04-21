Анкара и Багдад в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак в понедельник окончательно согласуют детали Оперативного центра по борьбе с боевиками запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.

«Согласно информации, полученной Hurriyet, в ходе визита, организованного по приглашению премьер-министра Ирака Мухаммеда Шия аль-Судани, ожидается подписание около 30 соглашений между двумя странами. Источники, информирующие Hurriyet, заявили, что целью визита является развитие двусторонних отношений между Турцией и Ираком, которые набрали обороты в последние годы, во всех областях, а также укрепление и институционализация договорной базы», — пишет издание.

Уточняется, что самый важный шаг в этом направлении будет сделан в вопросе, по которому две страны уже давно пришли к согласию, а именно в очистке иракской территории от запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Центральное правительство Ирака, которое некоторое время назад объявило РПК запрещенной организацией, согласилось создать Совместный оперативный центр с Турцией для очистки территории от РПК. Во время визита президента будут окончательно согласованы такие важные детали, как структура совместного оперативного центра и сроки его создания», — пишет газета.

Ожидается, что стороны также договорятся о создании зон базирования на различной глубине в 30-40-километровой зоне на границе Турции с Ираком.