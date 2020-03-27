В Азербайджане выявлены еще 43 факта заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрированы еще 43 факта заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, в настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 147 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как тяжелое, а состояние 11 человек как средней тяжести, а состояние здоровье остальных — стабильное. В связи с лечением пациентов принимаются необходимые меры.

С целью выявления случаев заражения в стране принимаются соответствующие меры по обследованию 3485 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оперативного штаба при Кабинете Министров.

От граждан требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.