В Азербайджане выявлены 74 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 3 человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 74 новых случая инфицирования коронавирусом, 106 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 15 февраля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще три пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 232 197 человек, 3 183 из них скончались, 226 760 — вылечились, 2 254 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 506 005 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа – 4 160).

| 2021-02-15T18:45:50+04:00 15 февраля 2021, 18:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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