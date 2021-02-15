В Азербайджане выявлены 74 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 3 человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 74 новых случая инфицирования коронавирусом, 106 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 15 февраля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще три пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 232 197 человек, 3 183 из них скончались, 226 760 — вылечились, 2 254 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 506 005 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа – 4 160).