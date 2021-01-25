В Азербайджане выявлены 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 11 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, 273 пациента вылечились и были выписаны домой, скончались 11 человек.

Об этом 25 января сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 229 032 человека, 3 093 — скончались, 220 565 — вылечились, 5 374 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 364 809 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа – 3 257).

| 2021-01-25T19:01:52+04:00 25 января 2021, 18:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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