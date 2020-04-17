В Азербайджане выявлены 57 новых инфицированных коронавирусом людей

В Азербайджане выявлено еще 57 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 68 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, на сегодняшний день в стране выявлено 1 340 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 528, скончались 15 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 797 лиц. Состояние 26 больных оценивается как тяжелое, 35 — средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 86 607 тестов.

| 2020-04-17T18:36:56+00:00 17 апреля 2020, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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