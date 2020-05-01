В Азербайджане выявлены 50 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане отмечено 50 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек были выписаны после выздоровления.

Об говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

От COVID-19 скончался страдавший сахарным диабетом, артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца гражданин 1957 г.р., результата теста на коронавирус у которого оказались положительными.

До сих пор в стране выявлено 1 854 факта заражения коронавирусом. 1 365 из зараженных выздоровели, 25 скончались, 464 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 15 из них тяжелое, 29 — средней тяжести, остальных — стабильное.

За истекший период проведено 146 630 тестов по выявлению вируса.