В Азербайджане выявлены 2 187 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще 29 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 2 187 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 634 человека вылечились и были выписаны домой.

Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 29 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразился 95 281 человек, 1 160 из них скончались, 64 475 — вылечились, 29 646 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 1 617 239 тестов (за последние 24 часа — 9 784) на COVID-19.