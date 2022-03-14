В Азербайджане выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом, 168 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

7 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 790 820 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 779 585 человек вылечились, 9 618 скончались, число активных больных — 1 617.

За прошедшие сутки проведено 2 437 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 635 319 тестов.