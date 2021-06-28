В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились.

Oб этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 874 факта заражения коронавирусной инфекцией. 330 123 человека вылечились, 4970 скончались, число активных больных — 781.

За прошедшие сутки проведено 4482 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 3 733 194 теста.