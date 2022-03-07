В Азербайджане выявлено еще 149 случаев заражения коронавирусом, 431 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 789 481 факт заражения коронавирусной инфекцией. 775 706 человек вылечились, 9531 скончался, число активных больных — 4244.

За прошедшие сутки проведено 3512 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 603 318 тестов.