В Азербайджане выявлено 1 676 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 168 пациентов излечились. Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 35 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 311 465 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 276 934 человек вылечились, 4 342 скончались. Число активных больных составило 30 189 человек.

За последние сутки было проведено 13 070 тестов, всего — 3 178 044 теста.

| 2021-04-24T17:00:35+04:00 24 апреля 2021, 18:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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