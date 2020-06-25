В Азербайджане военнослужащим присвоены высшие воинские звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны.
В распоряжении говорится, что нижеследующим военнослужащим министерства обороны Азербайджана присваиваются высшие воинские звания:
Воинское звание «генерал-полковник» — генерал-лейтенанту Керему Нариман оглу Мустафаеву;
Воинское звание «генерал-майор» — полковнику Низами Агоглан оглу Мамедову, полковнику Рамилю Алимран оглу Аскерову;
Воинское звание «контр-адмирал» — капитану первого ранга Субхану Кямал оглу Бекирову.