В Азербайджане в очередной раз смягчен особый карантинный режим

С учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания.
Как сообщает Оперативный штаб, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов с 00:00 10 августа разрешается деятельность по ряду сфер экономической деятельности.
Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:
— Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;
— деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);
— производство машин и оборудования;
— производство электрооборудования;
— производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
— производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
— производство прочих транспортных средств;
— производство полиграфической продукции;
— изготовление ювелирных изделий;
— производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
— швейное производство;
— текстильная промышленность;
— производство обуви;
— производство кожи и кожаных изделий;
— производство табачных изделий;
— производство прочей промышленной продукции.
Ограничения на количество работников, занятых в некоторых сферах деятельности, равные 50 процентам, а также ограничения касательно того, что количество разрешений на передвижение для работников других сфер, которые работают по гражданско-правовому договору, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих на основе трудового договора, отменяются.
К этим сферам относятся нижеследующие:
— Производство средств повседневного ухода и гигиены;
— производство и ремонт строительной и бытовой техники;
— инженерные услуги и услуги по проектированию;
— производство упаковочной продукции;
— производство изделий из камня, металла и дерева;
— производство и ремонт мебели;
— зоомагазины, в том числе точки корма для животных;
— продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;
— онлайн-продажи;
— химчистка;
— уборка жилых домов, кроме квартир;
— ремонт машин;
— пункты мойки автомобилей;
— приюты для животных;
— переводческие услуги.
Въезд и выезд следующих лиц на территорию городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов осуществляется в следующем порядке:
— Лица, желающие присутствовать на похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через Службу 102 — Колл-центр Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;
— На основании справки, выданной врачом в связи с острой медицинской необходимостью или получением лечения по графику;
— На основании билетов лиц, имеющих билеты на международные и внутренние рейсы, и на основании штампа в паспорте лиц, въехавших в страну через государственную границу.
Обращаясь к гражданам, Оперативный штаб заявляет, что необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы синхронизировать хозяйственную деятельность с мерами по предотвращению распространения инфекции. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — единственный способ продолжить и расширить экономическую деятельность.