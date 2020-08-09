В Азербайджане в очередной раз смягчен особый карантинный режим

С учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания.

Как сообщает Оперативный штаб, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов с 00:00 10 августа разрешается деятельность по ряду сфер экономической деятельности.

Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:

— Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;

— деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);

— производство машин и оборудования;

— производство электрооборудования;

— производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

— производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

— производство прочих транспортных средств;

— производство полиграфической продукции;

— изготовление ювелирных изделий;

— производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

— швейное производство;

— текстильная промышленность;

— производство обуви;

— производство кожи и кожаных изделий;

— производство табачных изделий;

— производство прочей промышленной продукции.

Ограничения на количество работников, занятых в некоторых сферах деятельности, равные 50 процентам, а также ограничения касательно того, что количество разрешений на передвижение для работников других сфер, которые работают по гражданско-правовому договору, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих на основе трудового договора, отменяются.

К этим сферам относятся нижеследующие:

— Производство средств повседневного ухода и гигиены;

— производство и ремонт строительной и бытовой техники;

— инженерные услуги и услуги по проектированию;

— производство упаковочной продукции;

— производство изделий из камня, металла и дерева;

— производство и ремонт мебели;

— зоомагазины, в том числе точки корма для животных;

— продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;

— онлайн-продажи;

— химчистка;

— уборка жилых домов, кроме квартир;

— ремонт машин;

— пункты мойки автомобилей;

— приюты для животных;

— переводческие услуги.

Въезд и выезд следующих лиц на территорию городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов осуществляется в следующем порядке:

— Лица, желающие присутствовать на похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через Службу 102 — Колл-центр Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;

— На основании справки, выданной врачом в связи с острой медицинской необходимостью или получением лечения по графику;

— На основании билетов лиц, имеющих билеты на международные и внутренние рейсы, и на основании штампа в паспорте лиц, въехавших в страну через государственную границу.

Обращаясь к гражданам, Оперативный штаб заявляет, что необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы синхронизировать хозяйственную деятельность с мерами по предотвращению распространения инфекции. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — единственный способ продолжить и расширить экономическую деятельность.