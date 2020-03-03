В Азербайджане утверждены меры по предотвращению гендерного дисбаланса между новорожденными

Распоряжением Кабмина Азербайджана утвержден «План мер на 2020-2025 гг. в области предотвращения выбора пола детей до их рождения», сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

План мер предусматривает проведение исследования среди населения по ситуации в этой области, подготовку предложений по совершенствованию законодательства в сферах обеспечения гендерного равенства и репродуктивного здоровья.

В документе отражены такие меры, как усиление контроля над применением «Списка социальных указаний относительно искусственного прерывания беременности», осуществление просветительских мер для предотвращения случаев уклонения девушек от образовательного процесса, повышение поддержки женского предпринимательства, стимулирование предпринимательской деятельности и самозанятости среди женщин, увеличение числа курсов для них по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям.

Среди мер, предусматриваемых Планом, также усиление контроля над деятельностью дошкольных учреждений, увеличение их числа, а также расширение возможностей матерей-одиночек и многодетных матерей по использованию этих учреждений.

Также документ предусматривает проведение просветительской работы по вопросу вреда абортов для репродуктивного здоровья и о влиянии гендерного дисбаланса между новорожденными на демографическую структуру населения.

В документе также отражены вопросы пропаганды семейных ценностей и традиций среди населения, в частности среди молодежи, расширения просветительской работы в этой сфере.

Главными целями Плана мер являются предотвращение случаев выбора пола детей до их рождения, устранение в семьях стереотипов по этому поводу.(trend)