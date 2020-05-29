Кабмин утвердил список мест для обязательного ношения масок

Кабинет министров Азербайджана утвердил список мест, где следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски, тканевые маски, респираторы и пр.) при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, индивидуальные средства защиты следует носить в нижеперечисленных местах:

1.1. в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках (автобус, такси, метро, железная дорога и пр.);

1.2. на рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг (в зависимости от вида услуг, оказываемых на этих объектах, защитные средства разрешается снимать);

1.3. в зданиях государственных органов (учреждений), где осуществляется прием и обслуживание граждан;

1.4. в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, где осуществляется прием и обслуживание клиентов;

1.5. в офисах и производственных помещениях open space (открытое пространство);

1.6. в закрытых помещениях, являющихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, учреждениях науки и здравоохранения, социальных, культурных и другие закрытых объектах;

1.7. на остановках общественного транспорта, у билетных касс, банкоматов и платежных терминалов, объектах торговли, услуг и рабочих местах;

1.8. на открытом воздухе в общественных местах, где наблюдается скопление или тесный контакт между людьми, и невозможно соблюдение социальной дистанции;

2. Применение индивидуальных средств защиты не заменяет другие меры предосторожности (гигиена, социальное расстояние и пр.) и их соблюдение обязательно.

Нарушившие требования решения будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.