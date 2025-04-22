В Азербайджане расследование очевидных преступлений, не представляющих большой общественной опасности, совершенных военнослужащими в военных частях и учреждениях, подведомственных соответствующему органу исполнительной власти, будет проводиться в порядке упрощенного досудебного производства.

Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный, Кодекс об административных правонарушениях, а также в закон «О судах и судьях» были вынесены на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В проекте закона предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс новой статьей 214.4-1, предусматривающей соответствующий порядок.

По итогам обсуждения законопроект был принят в первом чтении.