В Азербайджане учреждены новые медали и ордена по случаю победы в Отечественной войне

В Азербайджане учреждены новые медали и ордена.

Как сообщает АПА, это отражено в обсужденном сегодня в парламенте законопроекте о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики»;

Согласно проекту, по случаю победы в Отечественной войне учреждены ордена «Победа» и «Карабах». В то же время учреждены медали «Герой Отечественной войны», «Храбрый воин», «За отличие в бою», «За освобождение Суговушан», «За освобождение Джабраила», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За освобождение Кяльбаджара», «За освобождение Агдама», «За освобождение Лачина», «Участник Отечественной войны» и «За заслуги в тылу в Отечественной войне».

Проект был вынесен на голосование и принят.