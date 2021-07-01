В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, 56 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 275 человек вылечились, 4 975 скончались, число активных больных – 872.

За прошедшие сутки проведено 8 828 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 3 758 131 тест.