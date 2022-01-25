«Азербайджанские телеканалы, осуществляющие вещание через спутник «Azerspace-1», с 28 января перейдут на вещание в HD-формате (High Definition – высокоточный).

Об этом АПА-Экономикс сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что это делается по согласованию с «Azərkosmos», Национальным советом по телевидению и радио, ПО «Телерадиовещание и спутниковая связь» и Государственным управлением радиочастот для повышения качества вещания местных телеканалов.

В HD-формате местные телеканалы будут транслироваться через спутник «Azerspace-1» на частоте 11175/H/30000.