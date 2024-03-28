В Азербайджане определены требования к внешнему оформлению транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров автомобилями такси.

Как сообщает #, это отражено в утвержденных сегодня Кабмином требованиях.

Согласно требованиям, легковые автомобили такси должны быть белого или красного цвета.

При установке в такси специального устройства, уведомляющего о перевозке пассажиров, оно должно быть размещено в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля или рядом с фарой такси, и загораться соответственно красным и зеленым светом. указывая, пуст или полон автомобиль.