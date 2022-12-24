Сегодня стартовали соревнования по плаванию «Поплаваем вместе», проводимые министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Как передает azerisport.com, они стартовали одновременно в 30-и спортивных комплексах страны. По этому случаю, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие в церемонии открытия соревнования во Дворце водных видов спорта в Баку.

Всем участникам вручаются сертификаты и медали. Сегодня их вручали Гаибов, замминистра Мариана Василева, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев, генсек ФПА Фарид Бананйарлы, вице-президент национальной федерации тенниса Мехман Годжаев.

Цель турнира – популяризация и развитие водных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. На турнире участники поделены на возрастные группы, начиная от 9 лет и заканчивая лицами от 60 лет и старше среди мужчин и женщин. Соревнования продлятся до 26 декабря и проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.