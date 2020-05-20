В Азербайджане создан Совет кино: кто в него вошел и для чего он создан

При Министерстве культуры Азербайджана создана новая структура – Совет кино. Председателем Совета назначен директор киностудии Azərbaycanfilm Назим Гусейнов.

Как сообщили # в пресс-службе министерства, организация создана в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О некоторых мерах по развитию азербайджанской кинематографии» при Министерстве культуры Азербайджанской Республики для организации конкурсов по производству художественных, документальных и анимационных фильмов.

В состав Совета кино вошли ведущие специалисты по кинопроизводству, финансисты, юристы, представители СМИ, независимых продюсерских центров, руководители государственных киностудий, специалисты по маркетингу кинопроизводства и др. Созданная структура состоит из трех рабочих групп, организующих конкурсы кинопроектов для государственных и частных кинокомпаний.

Отмечается, что первая рабочая группа будет рассматривать сценарии и документы проекта с финансовой и юридической стороны. В ведомстве второй группы будет рассмотрение художественно-кинематографической части, а в функции третьей группы войдет питчинг проектов (поиск инвесторов).

В состав рабочей группы по приему заявлений и документов вошли юрист Фикрин Бекташи, финансист Орхан Алиев и киновед Лейла Везирзаде, назначенная также секретарем Совета кино.

В состав рабочей группы по художественно-кинематографической оценке вошли режиссеры Явер Рзаев, Мирбала Селимли, Фариз Ахмедов, эксперт по культурному наследию, член Европейского парламента Джахангир Салимханов, сценарист, редактор, член команды «Что? Где? Когда?» Роман Оркодашвили, оператор, выпускник Парижской международной школы кино и телевидения Орхан Аббасов, режиссер-аниматор Мансур Шафиев, кинокритик Айгюн Асланлы, театровед Айдын Талыбзаде.

В рабочую группу по экономической оценке (питчингу) проектов включены директор киностудии Azərbaycanfilm Назим Гусейнов, директор студии Debüt Руфат Гасанов, генеральный директор ITV Балакиши Гасымов, директор Baku Media Center Орман Алиев, основатель продюсерского центра Buta Film Ильгар Наджаф, директор студии Mozalan Али-Саттар Гулиев, исполнительный директор кинокомпании «Azer New Media», руководитель проекта «Cinema Radio» Кямран Гасымов, а также PR-менеджер сети кинотеатров «Park Cinema» Рустам Фаталиев.