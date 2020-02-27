В Азербайджане создан штаб в связи с угрозой коронавируса

В целях предотвращения опасности, которую может вызвать на территории Азербайджана коронавирус, оперативного осуществления профилактических и неотложных мер при Кабинете министров создан штаб в составе руководящих лиц соответствующих государственных органов и структур.

Для принятия упреждающих мер и проведения мониторинга на всей территории Азербайджана были созданы экспертные группы в составе специалистов в соответствующих областях.

В том числе, для информирования населения и недопущения распространения необоснованной дезинформации с 10:00 28 февраля заработает горячая линия штаба по телефонам +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, + 994 12 505 13 33.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 января 2020 года утвержден «План действий по пресечению распространения нового коронавируса в Азербайджане», и соответствующие меры уже принимаются. Учитывая обширную географическую зону распространения заболевания, Кабинет министров утвердил План мероприятий с более широким охватом.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем, в настоящее время среди населения не зафиксированы случаи инфицирования и повода для беспокойства нет.(trend)