В Азербайджане в целях финансирования льгот и единовременной выплаты, а также стимулирования и поощрения мер по утилизации транспортных средств органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будет создан Фонд утилизации транспортных средств.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной сегодня поправке к закону «О производственных и бытовых отходах», которая обсуждалась на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Лицам, утилизировавшим автомобили старого выпуска, будут предоставляться льготы при покупке нового автомобиля.

Продавец транспортных средств не может отказать в скидке на новое транспортное средство местного производства на основании документа, подтверждающего утилизацию транспортного средства. Будут штрафовать продавцов, не применяющих скидку на новый автомобиль к владельцам утилизированных транспортных средств при покупке нового автомобиля.

При таможенном оформлении ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию Азербайджанской Республики), с момента выпуска которых прошло 4 года, а также при проведении государственного технического осмотра транспортных средств, в Фонд утилизации транспортных средств будет уплачиваться плата за утилизацию.

В случае принятия закона статья о создании Фонда будет действовать с 1 февраля 2024 года.