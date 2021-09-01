С ростом населения Азербайджана количество пенсионеров сокращается. Следуя такой тенденции, получателей пенсий через несколько лет будет меньше 10% населения, подсчитали независимые экономисты.

Эксперты со ссылкой на Госкомстат связывают снижение числа пенсионеров с 3 причинами. Первый момент – это повышение пенсионного возраста. В настоящее время в Азербайджане возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 62 года 6 месяцев. По этому показателю мы лидируем среди стран СНГ. Во-вторых, право на пенсию не обеспечено. С 2016 года пособие по возрасту (пособие по старости) предоставляется тем, кто не может получать пенсионные выплаты. Третья причина – повышение смертности.

Если еще четыре года назад в стране было 1 млн. 328 тыс. пенсионеров, то к 1 июля текущего года их число сократилось до 1 млн. 214 тыс., сообщил экономист Неймат Алиев. За упомянутый временной отрезок фактическое число пенсионеров уменьшилось на 114 тыс. В структуре этого спада 75 тыс. — получатели пенсии по старости, 31 тыс. — инвалидности и 8 тыс. — потере кормильца. Экономист сообщил, что четыре года назад пенсионной системой было охвачено 13,7% населения, а сегодня упомянутый показатель уменьшился до 12,1%.

«Пенсионная реформа помешала поддержанию соотношения пенсионеров к численности населения, — пояснил он. — Если бы не это, число охваченных пенсионной системой наших граждан возросло бы до 1,4 млн. человек».

В основе подсчетов формула: 10,139X13. 7% ≈1,4 млн, где 10, 139 – миллионы граждан. Если же взять во внимание граждан, потерявших здоровье и получивших инвалидность в ходе боевых действий, то в реальности приведенного показателя не приходится сомневаться. Таким образом, «благодаря» пенсионной реформе, ряды пенсионеров сократились на 186 тыс. человек: 1400,0–1214 = 186 тыс. При этом очевидно, что за истекшие полгода правительство «сэкономило» за их счет порядка 370 млн. манатов.

Министерство труда потеряло чувство реальности, считает Алиев. По его словам, на такие выводы наводят данные ведомства о числе граждан, получающих пенсию по инвалидности:

«Так, на 1 января сего года фиксируется 373,8 тыс. получателей пенсии по инвалидности, а на 1 июля — 358,2 тыс. Сравнивая эти данные получаем, что за первые шесть месяцев текущего года их стало на 15 600 меньше. Но как такое возможно? Даже если учесть эффект выявления лиц, получавших пенсии на основании фальшивых документов об инвалидности, спад весьма существенный. И это тем более странно наблюдать в послевоенное время. Азербайджан пережил Отечественную 44-дневную войну, но где же множество наших храбрых бойцов, получивших телесные повреждения, потерявших здоровье? Каждому из них следует обеспечить высокий уровень социальной поддержки, а потому в послевоенное время число получателей пенсий по инвалидности должно было увеличиться».

Однако ряды их, говорит экономист, не только не увеличились, но сократились еще на 4% (15,6: 373,8ꞏ100≈4%). В то же время участились случаи необоснованных задержек с выплатой пенсий по инвалидности, а очень важные фундаментальные вопросы, такие как объективность и гибкость в системе управления профильного ведомства, отошли на второй план.

Кстати отметить, похожая ситуация сложилась на фоне пенсионной реформы в России. В результате Росстат даже ограничил доступ к оперативным данным о численности пенсионеров в стране. Это совпало с появлением официальной информации о рекордном сокращении получателей пенсий. По данным сайта finanz.ru, квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в базе Единой межведомственой информационно-статистической системы (ЕМИСС) после того, как статистика показала рекордное сокращение получателей пенсий за год — на 1,2 млн. человек.