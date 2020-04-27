В Азербайджане разрабатываются правила по проведению индивидуального обучения

В Азербайджане разрабатываются правила по проведению индивидуального обучения.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, согласно принятому на прошлой неделе решению, с этой недели разрешена деятельность репетиторов.

«Осуществляя данную деятельность, крайне важно соблюдать требуемую дистанцию. В связи с этим готовятся соответствующие правила. Они будут опубликованы на днях. В соответствии с текущими нормами, ограничения носят не количественный, а временной характер», — подчеркнул Джейхун Байрамов.