В Азербайджане выявлен еще 3 361 случай заражения коронавирусом, 1 132 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 643 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 620 182 человека вылечились, 8 664 скончались, число активных больных – 14 663.

За прошедшие сутки проведено 12 923 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 107 416 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 29 515 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 565, вторую дозу получил 2 201, бустерную дозу – 24 749 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 905 588, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 222 566, вторую дозу получили 4 736 905, бустерную дозу – 1 946 117 человек.