В Азербайджане приостановлены занятия в учебных заведениях до 10 марта

В Азербайджане продолжаются неотложные меры для предотвращения возможной угрозы, которую может создать коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, сегодня принято решение о приостановлении учебного процесса во всех учебных заведениях с 3 по 9 марта. Решение принято для предотвращения случаев заражения, повышения профилактических мер в этом направлении и проведения медицинско-профилактических и дезинфекционных мер во всех учебных заведениях.

В течение этого времени Министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти поручено продолжить медицинско-профилактические и дезинфекционные меры в учебных заведениях.