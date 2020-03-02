В Азербайджане приостановлены занятия в учебных заведениях до 10 марта

В Азербайджане продолжаются неотложные меры для предотвращения возможной угрозы, которую может создать коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, сегодня принято решение о приостановлении учебного процесса во всех учебных заведениях с 3 по 9 марта. Решение принято для предотвращения случаев заражения, повышения профилактических мер в этом направлении и проведения медицинско-профилактических и дезинфекционных мер во всех учебных заведениях.

В течение этого времени Министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти поручено продолжить медицинско-профилактические и дезинфекционные меры в учебных заведениях.

| 2020-03-02T16:42:40+00:00 2 марта 2020, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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