В Азербайджане приостановлена охота на диких животных и птиц

Учитывая действующее в Азербайджане военное положение и ужесточение особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, Научно-координационный совет по вопросам охоты при Министерстве экологии и природных ресурсов провел заседание по вопросу приостановки охоты на диких животных и птиц.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Глава Службы защиты биологического разнообразия Фируддин Алиев сообщил, что на заседании, прошедшем при участии представителей Национальной академии наук, соответствующих государственных структур, международных организаций и общественных объединений, членами совета было единогласно принято решение о приостановке с 20 октября охоты на диких животных и птиц.