В Азербайджане принят государственный стандарт по противодействию взяточничеству

С 1-го мая в Азербайджане вступает в силу государственный стандарт AZS ISO 37001: 2021 «Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования вместе с инструкциями», сообщает «Туран».

Данный стандарт определяет требования и руководящие принципы для создания, применения, внедрения, анализа и улучшения систем управления противодействием взяточничеству. Документ устанавливает требования и предоставляет руководство по системе менеджмента, призванной помочь организации предотвращать, обнаруживать взяточничество и реагировать на него, а также действовать в соответствии с законами о борьбе со взяточничеством и добровольными обязательствами, которые могут использоваться в ее деятельности.

Основная цель принятия нового стандарта в области управления — повышение качества продукции и услуг, производимых предприятиями, оптимизация используемых ресурсов, повышение эффективности и удовлетворенности потребителей и т. д. состоит из предоставления.

Проект государственного стандарта разработан Азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю над потребительским рынком с целью унификации национальной системы стандартов в соответствии с международными требованиями.