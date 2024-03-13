Каждому хочется иметь репутацию справедливого человека. Во всяком случае, «хорошим» людям. В самом деле, по мере возможности пытаешься сохранять баланс и не стать несправедливым. Что нелегко. В некоторых случаях, совершенно невозможно. Представьте, что ваш сын 7 лет, красивый. умный, очаровательный, ударил своего школьного друга без видимой причины. Естественно что, прежде всего вы спросите у сына о том, что произошло. Он изложит свою версию произошедшего. Данная версия, возможно, будет приукрашена немного, либо значительно, без разницы, но по этой версии, ваш сын не виноват, это тот, другой, спровоцировал его. У вас сомнения, вы хотели бы выслушать противную сторону. И обнаруживаете, что ваш сын не ангел. Однако…

Здесь кроется природа двойного стандарта. Вы видите, понимаете, даже знаете, но делаете все возможное, чтобы избавить вашего сына от заслуженного наказания. Человеческая натура. А теперь посмотрим, отличается ли политика некоторых стран на международном уровне. Ситуация, беспокоящая нас и которая длится, длится, длится многие годы.

Армения оккупировала азербайджанскую территорию в течение 30 лет. В итоге, Армения потерпела поражения от Азербайджана на поле боя. Азербайджанцы освободили свои земли. Почему нужно было проливать кровь, сражаться, если была возможность обратиться к международным структурам, призванным разрешать конфликты мирным путем? Хороший вопрос! Потому что международные посредники, не могли (или не хотели) убедить Армению освободить азербайджанские земли. 30 лет болтовни, пардон, переговоров в рамках ОБСЕ. Франция, США и Россия, у которых такие разные интересы, в некоторых случаях откровенно противоположные, были едины по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном. «Да, мы признаем, азербайджанские земли оккупированы Арменией. Армяне должны освободить азербайджанские земли. Но в данный момент сложился statut quo. Юридически, De jure – это азербайджанские земли, фактически, de facto, вы видите, что армяне живут на этих землях, они пригласили жить на эти земли армян из Сирии, из Ливана… Они выгнали всех азербайджанцев. Тем хуже. Подождем немного, может быть, ситуация изменится».

Вспомню о событиях, произошедших 26 февраля 1992 года. Резня в Ходжалы. Наши власти и общество называют эту резню – геноцидом. Возможно, они правы. Армяне, захватившие этот азербайджанский город, убили там 613 мирных жителей, среди них женщин, стариков, инвалидов и детей. Резня осталась незамеченной. Скажу больше, обвинили азербайджанцев в том, что они совершили геноцид против армян. Наглядный пример двойного стандарта. Мировое сообщество не отреагировало на массовые убийства в Ходжалы. Социальные сети еще не имели того влияния, которое они имеют сегодня. Азербайджанский герой, журналист, Чингиз Мустафаев прибыл на место резни и запечатлел на пленке изувеченные тела, разбросанные по земле. Данные фото и видео факты являются, практически единственным доказательством преступлений, совершенных армянами. Уже гораздо позже, появились свидетельства выживших, тех, кому удалось бежать из этого ада. Удивительно, что западный мир все также утверждает, что «варвары» азербайджанцы продолжают истреблять «цивилизованных» армян. Эта парадигма не изменилась, она активна.

Один из палачей азербайджанского мирного населения Монте Мелконян оставил свидетельства. Его брат Маркар Мелконян, чтобы увековечить подвиги Монте Мелконяна написал книгу, изданную в Лондоне на английском языке в 2005 году. “My brother’s road : An American’s fateful journey to Armenia, Londres, I.B. Tauris, 2005, 344 p.

Маркар Мелконян рассказывает об ужасах, совершенных армянскими коммандос, в том числе и в городе Ходжалы. В книге можно прочесть подробное описание истребления мирных азербайджанцев. Книга была переведена на многие языки мира, в частности, на французский. Кроме того, книгу перевели на армянский и издали в Ереване. Текст армянской версии книги был откорректирован. Самые страшные преступления, такие, к примеру, как сожжение заживо людей: мужчин, женщин, детей исключены из армянской версии книги. Стоило ожидать такой корректировки, по той причине, что то, что рассказано в английской версии книги настолько ужасно, что вопрос о «цивилизованной» армянской нации видится под другим углом. Армянские редакторы опустили самые ужасные пассажи, чтобы сохранить для армянских читателей имидж национального героя, сражающегося за правое дело армянского народа. Эксперт Альберт Исаков обратил внимание читателей на армянский перевод книги, который искажает английский оригинал.

Призывы международных институций к армянам освободить оккупированные азербайджанские земли, оказались безрезультатными. Азербайджанцы осознавали, что ничего не изменится. Почему? Потому что мы не являемся неотъемлемой частью западной цивилизации. Восточная цивилизация, к которой относится Азербайджан, совершенно иная. Даже если мы являемся членами многих западных институций, мы другие. Хорошо. Понимаем, принимаем, ведем себя соответственно. Наконец, после 30 лет бесполезных переговоров азербайджанцы освободили свои земли военным путем, manu militari. Уточню, военная операция 2020 года длилась 44 дня и ночи без бомбардировок мирных городов, без резни мирных жителей. Последний оплот сепаратистского армянского меньшинства, город Ханкенди (Степанакерт, в армянском варианте, названный в честь большевика Степана Шаумяна) оставался под армянской оккупацией.

Азербайджанцы снова попытались обратиться к международным институциям, чтобы убедить сепаратистов найти разумное решение. Увы, и еще раз увы. Еще одна эффективная военная операция в течение 24 часов в сентябре 2023 года. После победы азербайджанцев над армянами и вновь на поле битвы, азербайджанские власти предложили армянскому меньшинству, жившему на землях Карабаха с давних времен, принять азербайджанское гражданство, подчиниться национальному азербайджанскому законодательству и остаться на этих землях. Азербайджанское государство полиэтническое, в отличие от армянского. Предложение азербайджанских властей не было принято армянами. И какое же решение нашли армянские сепаратисты для армянского меньшинства в Карабаха? Простое. Они приказали армянскому населению покинуть территорию Карабаха, организовать исход. Цель исхода поменять роли. Варвары азербайджанцы против бедных цивилизованных армян. Фото людей, покидающих свои дома в спешке, долгое время циркулировали в социальных сетях, вызывая возмущение европейцев, хороших людей, призывая наказать «варваров» азербайджанцев. Предложение азербайджанской стороны к армянам, принять азербайджанское гражданство и остаться, не было услышано западным сообществом. Деятельность армян продолжается. Они требуют реставрировать квази-армянское государство на азербайджанских землях. Мы видим, что международные институции продолжают заниматься армянским вопросом, хотя в рамках международного права армяне виновны в оккупации суверенной азербайджанской территории.

История двойного стандарта не является новой, либо чрезвычайной, подобный нарратив существует с основания мира. Потому что всегда есть свои и чужие, всегда есть «цивилизованные» и «варвары». Но если согласится с тем, что человеческая цивилизация прогрессирует, и что имеются определенные международные правила, регламентирующие существование, деятельность и развитие современных государств, в подобном случае, надо признать, что события, происходившие до современного периода, не являются и не могут являться примером для действий современных государств. Вызывает сожаление то, что страны, которые считают себя самыми «цивилизованными», самыми «демократичными», «лучшими» среди всех государств мира, присвоили себе полномочия и ведут себя так, словно не было долгого пути человеческой цивилизации к праву, к миру, равенству. Ведут себя, как в прошлые века; преобладает право сильного. В данных обстоятельствах очень сложно взывать к голосу разума международного сообщества, потому что понимаешь, что некоторые голоса услышат, а к другим голосам будут глухи.

Двойной стандарт применяется не только к азербайджанцам. Вовсе нет. Право сильного правит бал. То, что происходит сегодня на глазах у всего мира на Ближнем Востоке, конкретно в Газе, можно сказать, идет в прямом эфире с места событий. Социальные сети чрезвычайно активны. Люди возмущаются, но… Всегда есть но, заставляющее замолчать голоса государств, не являющихся сильными, богатыми или «своими».

Заключение: право, в том числе и международное право действительно только для сильных, богатых и «своих». Не имеет значения, будь то человек, государство, либо международное сообщество. Для меня подобный феномен называется двойным стандартом.