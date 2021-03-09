В Азербайджане предлагается провести мониторинг аварийных школ и детсадов

Омбудсмен Азербайджана предложила провести мониторинг для выявления в регионах школ и детских садов, находящихся в аварийном состоянии.

Oб этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2020 год.

В докладе предлагается, чтобы соответствующие органы центральной и местной исполнительной власти провели в регионах мониторинги по выявлению аварийных школ и детских садов, осуществили меры по реконструкции или капитальному ремонту.

Доклад будет заслушан завтра на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.