Согласно распоряжению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 декабря 2021 года, повышена заработная плата работников ряда сфер.

Как сообщает Trend, зарплаты лиц, работающих в следующих сферах и учреждениях, с 1 января повышаются в среднем на 20 процентов:

— Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;

— Центр Гейдара Алиева;

— Научный Центр «Национальная Энциклопедия Азербайджана»;

— Центр Ататюрка в Азербайджане;

— Государственные архивы и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

— Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

— Бакинский Международный центр мультикультурализма;

— Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;

— Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства;

— Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов;

— Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры;

— Государственный Фонд кино министерства культуры;

— Губинский мемориальный комплекс геноцида, действующий в подчинении министерства культуры;

— Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности;

— Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения;

— Территориальный Финансовый расчетный Центр министерства образования;

— Национальный кулинарный центр Государственного агентства по туризму;

— Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями;

— Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;

— Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.