Согласно распоряжению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 декабря 2021 года, повышена заработная плата работников ряда сфер.
Как сообщает Trend, зарплаты лиц, работающих в следующих сферах и учреждениях, с 1 января повышаются в среднем на 20 процентов:
— Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;
— Центр Гейдара Алиева;
— Научный Центр «Национальная Энциклопедия Азербайджана»;
— Центр Ататюрка в Азербайджане;
— Государственные архивы и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;
— Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;
— Бакинский Международный центр мультикультурализма;
— Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;
— Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства;
— Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов;
— Государственный Фонд кино министерства культуры;
— Губинский мемориальный комплекс геноцида, действующий в подчинении министерства культуры;
— Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности;
— Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения;
— Территориальный Финансовый расчетный Центр министерства образования;
— Национальный кулинарный центр Государственного агентства по туризму;
— Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями;
— Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;
— Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.