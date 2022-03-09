Пересматриваются случаи наложения штрафов и лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств и психотропных веществ без цели продажи.

Это отражено в предлагаемых поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

По действующему Уголовному кодексу незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка или перевозка наркотических средств или психотропных веществ сверх личного потребления без цели сбыта наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ без цели продажи в объеме, превышающем дозу личного потребления, влечет наложение штрафа в размере от 300 до 400 манатов, а если с учетом обстоятельств дела указанные меры считаются недостаточными, то применяется административный арест на срок до двух месяцев.

На основании изменения, предложенного в Уголовный кодекс, незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка или перевозка наркотических средств или психотропных веществ сверх личного потребления в значительном объеме без цели сбыта будет наказываться ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Совершение этих действий в крупных размерах будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Совершение этих действий в особо крупных размерах будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

За незаконное потребление наркотиков и психотропных веществ, а также за их изготовление в небольших объемах без цели продажи устанавливается административная ответственность.

Таким образом, согласно изменению, предлагаемому в Кодекс об административных правонарушениях, незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ без цели продажи в объеме, превышающем дозу личного потребления, влечет наложение штрафа в размере от 300 до 400 манатов, а если с учетом обстоятельств дела указанные меры считаются недостаточными, то будет применяться административный арест на срок до двух месяцев.

Проект был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и рекомендован пленарному заседанию парламента.