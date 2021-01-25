В Азербайджане освобождены двое осужденных на пожизненное заключение

В 2020 году в Министерстве юстиции Азербайджана была проделана серьезная работа в области исполнения наказаний.

Об этом 25 января заявил начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний Министерства юстиции Малик Алекперов на онлайн-пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года.

«В связи с пандемией коронавируса была создана постоянно действующая мониторинговая группа, представители которой посещали исправительные учреждения и регулярно получали информацию о питании и состоянии здоровья заключенных», — сказал М.Алекперов.

«Кроме того, на сегодняшний день 8 149 человек были освобождены в соответствии с указом главы государства о помиловании. В связи с COVID-19 в прошлом году были освобождены осужденные старше 65 лет, в том числе 176 нуждающихся в помощи и двое приговоренных к пожизненному заключению. Министерство предоставило им возможность пройти тест на коронавирус, а также обеспечило доставку по месту жительства», — сказал М.Алекперов.