В Азербайджане определяется новое требование к туристам.

Это отражено в проекте закона «Туризме», вынесенном сегодня на обсуждение в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, туристы, направляющиеся в страну (место) или прибывающие из страны (место), где существует опасность инфекционного заболевания, должны пройти медицинское обследование, вакцинацию или другие профилактические мероприятия в случаях, предусмотренных международными медико-санитарными правилами, либо представить соответствующий документ об этом.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят в первом чтении.