В Азербайджане определено, в каких случаях покинувший место ДТП водитель не будет привлекаться к ответственности

В Азербайджане вносится поправка в законодательство в целях предотвращения ограничения движения транспорта из-за мелких дорожно-транспортных происшествий на дорогах и упрощения процедуры.

В связи с этим на сегодняшнем заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана вынесена на обсуждение поправка в Кодекс об административных проступках.

В соответствии с поправкой, в случае, если между участниками ДТП не было спора по поводу установления виновного в происшествии, и ДТП не повлекло вред для здоровья участников, то покинувший место происшествия водитель не привлекается к административной ответственности.

Поправка была принята после обсуждений в первом чтении.

| 2021-02-01T18:20:24+04:00 1 февраля 2021, 18:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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