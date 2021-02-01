В Азербайджане определено, в каких случаях покинувший место ДТП водитель не будет привлекаться к ответственности

В Азербайджане вносится поправка в законодательство в целях предотвращения ограничения движения транспорта из-за мелких дорожно-транспортных происшествий на дорогах и упрощения процедуры.

В связи с этим на сегодняшнем заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана вынесена на обсуждение поправка в Кодекс об административных проступках.

В соответствии с поправкой, в случае, если между участниками ДТП не было спора по поводу установления виновного в происшествии, и ДТП не повлекло вред для здоровья участников, то покинувший место происшествия водитель не привлекается к административной ответственности.

Поправка была принята после обсуждений в первом чтении.