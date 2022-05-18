В Азербайджане продавцам наркотиков через интернет грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Это стало возможным благодаря подписанию президентом Ильхамом Алиевым закона «О внесении поправок в Уголовный Кодекс об административных правонарушениях».

Согласно поправке, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, если они совершены с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов интернета или информационно-телекоммуникационных сетей.